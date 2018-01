Estudante indiano propõe armazenar dados em papel Usando algoritmos matemáticos de compressão e um código baseado em formatos geométricos e cores, o estudante Sainul Abideen, do estado de Kerala, sudoeste da índia, criou um novo sistema para codificar dados em impressos. A chamada ´Rainbow Technology´ pode gravar de 90 a 450 GB de dados em uma folha de papel. Um scanner utilizando um software especial pode ler as informações e convertê-las para dados novamente. Os dados não precisam ser impressos necessariamente em papel, já que a técnica também funcionaria em lâminas de plástico e poderia baixar tremendamente os custos de armazenamento de informação. Segundo seu criador, a técnica poderia ser usada para condensar quantidades menores de informação em pedaços menores de papel ou plástico. Um dos conceitos propostos por ele prevê a existência dos ´Rainbow Cards´, lâminas do tamanho de um SIM card (aqueles usados em celulares GSM) e que poderiam guardar até 5 GB de dados.