Na última edição do Pisa, em 2006, o Brasil ficou na 52ª posição, entre os 57 participantes. As provas deste ano terão como ênfase a leitura de alunos de 990 escolas públicas e privadas de 587 municípios. O Pisa é aplicado com estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental em diante, segundo informações da Agência Brasil.