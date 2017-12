Estudantes da Unicamp protestam após fechamento de rádio Um grupo de cerca de 30 estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) acampou em volta do prédio da caixa d''água do campus, em Campinas (SP), em protesto ao fechamento da Rádio Muda - rádio universitária clandestina que funcionava há mais de 20 anos no local. "Foi uma ação autoritária da reitoria que usa fatos para agir de maneira antidemocrática. Em surdina esvaziaram a rádio, que é uma emissora cultural, vital para a vida acadêmica", afirmou uma das coordenadoras do Diretório Central Estudantil (DCE) da Unicamp Débora Franco Lima, de 19 anos.