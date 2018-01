Estudantes desocupam reitoria da USP Leste Estudantes que ocupavam a reitoria da USP Leste desde o dia 2 deixaram o local na manhã deste sábado, 19. Por volta de 5h, oficiais de dois batalhões da Tropa de Choque acompanharam um oficial de justiça à universidade para cumprir a liminar que determinava a reintegração de posse do prédio, expedida no dia 10. Segundo a Polícia Militar, 31 pessoas ocupavam a reitoria. Todas saíram pacificamente e não houve prisões. Os policiais ainda estão no local para averiguar as condições do prédio.