Estudantes devem confirmar dados no Prouni

Os mais de 16 mil candidatos pré-selecionados, em segunda chamada, a bolsas de estudos do Programa Universidade Para Todos (ProUni) têm prazo até 3 de agosto para comprovar os dados fornecidos na ficha de inscrição. A comprovação deve ser feita na instituição de ensino superior em que o aluno pretende cursar a graduação. Para saber se está entre os pré-selecionados, o estudante pode consultar o site do programa no portal do MEC. O acesso é feito com o número de inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).