Estudantes 'devem usar a Wikipedia', afirma fundador do site

O fundador da Wikipedia, Jimmy Wales, afirmou nesta semana que professores que proíbem seus alunos de acessar o site são "maus educadores". Em palestra na conferência Online Information, em Londres, ele negou as antigas controvérsias sobre a reputação do site. Wales diz que, hoje, estudantes deveriam citar a enciclopédia online em trabalhos escolares. Mas admite que antes pensava que o site, editado exclusivamente por colaboradores voluntários, perdia em confiabilidade para trabalhos acadêmicos. O que mudou foram as citações precisas que os artigos passaram a receber. Hoje, de acordo com ele, não "tem problema" alunos usarem a Wikipedia como referência para trabalhos, embora acadêmicos devam "provavelmente preferir suas próprias pesquisas". "Você pode proibir crianças de ouvir rock'n roll, mas eles vão escutar de qualquer jeito", afirmou. "O mesmo acontece com a informação. É um mau educador quem proíbe o acesso à Wikipedia." Em 2005, no meio das controvérsias sobre a confiabilidade do site, Wales afirmou à BBC condenar estudantes que copiam verbetes da Wikipedia. "Eles deveriam ganhar um F no boletim." Na ocasião, o fundador da enciclopédia disse que o site deveria ser a "ponte" para informação mais qualificada. Novos procedimentos de edição e checagem foram adotados e tornaram a Wikipedia mais confiável, disse na palestra em Londres Jimmy Wales.