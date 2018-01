Estudantes do MIT desenvolvem 'bicicleta-laptop'

Estudantes do centro tecnológico americano Massachussets Institute of Technology (MIT) desenvolveram um meio de carregar a bateria de um laptop pedalando uma bicicleta. A idéia nasceu como parte de um projeto para incentivar a redução do consumo de energia elétrica em equipamentos de informática no campus. Pedalando uma bicicleta ergométrica adaptada, usuários movem um sistema de roldanas que gera energia para alimentar uma bateria tradicional de 12 volts, como a utilizada em carros. Um adaptador como o utilizado no acendedor de cigarros do carro conduz esta energia ao laptop. Um controlador evita o fornecimento excessivo de energia para o computador. Em cálculos preliminares, os estudantes estimaram que um ciclista é capaz de produzir continuadamente 75 watts, mais que os 30 watts necessários para alimentar o laptop. No experimento, um dos estudantes produziu 50 watts enquanto checava seus emails. Participantes do projeto se revezaram para utilizar a bicicleta-laptop, que deve agora ser instalada na academia do campus. Eles ressaltaram que a idéia não apenas é ecologicamente correta - pois em vez de consumir, os usuários produzem energia - mas facilita a vida de profissionais que têm dificuldade de encaixar os exercícios físicos na rotina diária. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.