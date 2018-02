Estudantes do RN pedem liberação da maconha Estudantes e professores universitários organizaram nesta sexta-feira uma marcha pela liberação da maconha no Rio Grande do Norte. Cerca de 500 pessoas participaram do evento. A manifestação ocorreu em torno do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, exatamente no último dia da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). No protesto, os participantes gritavam frases como: "Arroz, feijão, maconha e educação".