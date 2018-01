Estudantes encontram ringtone inaudível para professores Estudantes nos EUA estão usando um novo toque de celular (ringtone) para receber mensagens em sala de aula - e muitos professores não conseguem ouvir este toque. Eles estão baixando um toque na internet que está numa faixa de freqüência muito superior ao que os ouvidos dos adultos podem perceber. Com ele, os estudantes podem receber mensagens de texto em seus aparelhos sem que os professores percebam. Conforme as pessoas envelhecem, muitos padecem do chamado envelhecimento auricular - uma perda progressiva na capacidade de perceber sons de alta freqüência. O toque é um subproduto da tecnologia que foi criada originalmente para repelir adolescentes, e não ajudá-los. Uma empresa de segurança britânica, a Compound Security Systems, criou o som para ajudar a perturbar, e dispersar, jovens desocupados em frente às suas lojas, e que era inofensivo aos adultos. O produto foi chamado ´O Mosquito´. Donna Lewis, professora em Manhattan, disse que um colega tocou o ringtone em uma sala de aula para estudantes da primeira série, e todos podiam ouvi-lo, enquanto que os adultos não conseguiam perceber nenhum som. O som, também chamado de ´teen buzz´, está se espalhando por meio de sites na internet e também de aparelho para aparelho, já que os adolescentes estão enviando o toque uns para os outros por meio de mensagens multimídia ou mesmo por conexões Bluetooth.