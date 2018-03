Estudantes ficam feridos ao reagir a assalto no Arpoador

Armado com um estilete, Fernando Lima de Assis, 23, morador da Favela do Jacarezinho, Zona Norte, abordou os dois rapazes, dos quais roubou alguns pertences. As vítimas resolveram correr atrás do criminoso, que foi alcançado no calçadão de Ipanema, iniciando uma luta corporal.

Policiais militares do 23º Batalhão, que faziam patrulhamento, imobilizaram o assaltante e o encaminharam à 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, onde ele foi autuado em flagrante por roubo.