Estudantes jogam 'Tetris' em parede de prédio de 12 andares

Um dos mais conhecidos albergues de estudantes da Finlândia, o Mikontalo, inaugurou nesta terça-feira, 4, um sistema de jogos inusual do mundo tanto dos games quanto da arquitetura. Na reforma do visual por que passou nos últimos meses, o estabelecimento instalou luzes coloridas nas janelas do prédio que, transformadas em pixels, permitem jogar o clássico Tetris em dimensão gigante. Veja mais fotos no Flickr Assista ao vídeo no YouTube O projeto é chamado de Mikontalholights. Também é possível executar outros jogos, criados por estudantes da Tampere University of Technology. O objetivo é ganhar visibilidade global para a universidade e chamar atenção para a cultura estudantil dos freqüentadores. A visibilidade já começou. O blog de tecnologia Engadget escreveu sobre o projeto, que chamou de "bonito" e "impossível de ser ignorado". No YouTube há vídeos sobre o experimento, vistos por quase 50 mil pessoas. De acordo com os donos do albergue, é o maior evento da história do local em 42 anos de existência. O Mikontalholights foi feito exclusivamente em horários de folga de estudantes, em experiência colaborativa.