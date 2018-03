Estudantes paralisam tráfego entre SP e dois Estados

Segundo os organizadores, a manifestação foi um ato de protesto contra arbitrariedades cometidas pelo governo e foi decidido em plenária formada pelos estudantes das três faculdades estaduais - Unesp, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Campinas (Unicamp)- que estão em greve.

Em grupos, com faixas, cartazes e aos gritos, os estudantes, na maioria das disciplinas de humanas, se aglomeraram no meio das duas pistas, no trecho chamado de Rodovia do Contorno, que passa em frente ao câmpus, na zona urbana. Por volta das 7h30, eles deram início ao protesto, queimando pneus e fazendo com que a fumaça preta tomasse conta da pista e paralisasse o tráfego de veículos.

Chamada, a Polícia Rodoviária estadual interditou o trecho no sentido interior-capital por segurança, pois a falta de visibilidade poderia causar acidente. O entroncamento reúne as rodovias Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Rachid Hayes (SP-333) e Transbrasiliana (BR-153), um trecho que é conhecido por receber grande fluxo de caminhões que transportam cargas entre os três Estados, especialmente nas primeiras horas da manhã. Por conta da movimentação, os patrulheiros improvisaram um desvio pelas avenidas Higno Mussi Filho e da Saudade, solucionando o problema.

De acordo com os patrulheiros, cerca de 50 estudantes participaram do protesto, que durou uma hora. O movimento dos estudantes informou que 100 jovens participaram do ato, que teria durado uma hora e trinta minutos.

Em nota divulgada à tarde, os estudantes afirmam que a manifestação foi contra a opressão do governo aos movimentos sociais, pela libertação dos jovens detidos nas manifestações, entre eles Fábio Hideki; em repúdio à reintegração de posse da sala da diretoria da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, que foi um "movimento legítimo ligado ao movimento estudantil estadual"; pela reintegração imediata dos 42 metroviários demitidos na greve do Metrô, "que foram demitidos numa atitude que passa por cima do direito de greve"; e contra o "extermínio sistemático das populações" de minorias étnicas, mulheres, negros, lésbicas, homossexuais e transexuais.