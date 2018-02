Estudantes passam a noite acampados em Hong Kong para reviver protestos Centenas de estudantes ativistas acamparam durante a noite nos principais locais de protesto em Hong Kong, com o movimento democrático procurando ganhar impulso depois que o governo suspendeu as negociações com os seus líderes, numa tentativa de apaziguar a situação no centro financeiro global. Os protestos cresceram no fim do mês passado, depois da decisão de Pequim de impor condições para nomeações, o que efetivamente impediria que candidatos pró-democracia participassem de eleições municipais em 2017. O movimento de ocupação sofreu uma clara queda no apoio popular na última semana, mas multidões de mais de dez mil pessoas retornaram às ruas na sexta-feira para protestos na ex-colônia britânica. Mas neste sábado à noite muitos manifestantes se juntaram aos que acamparam durante a madrugada. “Hong Kong é meu lar. Estamos lutando pelo futuro de Hong Kong, nosso futuro”, disse Lawrence Chan, um estudante de comunicação de 23 anos. Ativistas bloquearam importantes ruas desde o início dos protestos. Parte do público criticou os problemas no trânsito causado pelo movimento e a perda de negócios em decorrência do movimento.