Estudantes recebem iPods de graça em escola no Reino Unido Quando o South Kent College, na cidade de Dover, no Reino unido, investiu 25 mil libras na aquisição de 250 iPods, esperava dar a seus estudantes uma forma amigável de fornecer acesso a palestras, que poderiam ser ouvidas no formato de podcasts, além de tocar música. E embora existam pesquisas que apontem estes boletins em áudio como uma forma de reter conteúdos, a instituição está recebendo críticas de organizações como a ´Campaign for Real Education´, grupo que afirma que a oferta de iPods é um "suborno para os estudantes, que está desvalorizando a educação." A direção da escola afirma que não é esta intenção com a aquisição dos tocadores, que só serão dados a alunos que completarem todas as tarefas escolares programas e tiverem comparecimento a todas as aulas, e que os aparelhos servirão para auxiliar aqueles alunos dedicados que eventualmente perderem alguma aula. (Com Agências Internacionais)