Estudantes universitários lideram protesto em Fortaleza

A manifestação ocorre depois que a universitária Stella Moura, acadêmica do 9.º semestre do curso de Fonoaudiologia, foi esfaqueada na final da manhã de ontem, dentro do campus da Unifor. A universitária continua internada no Hospital São Mateus, mas não corre risco de morte.

Puxada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) a passeata já tem mil pessoas previstas com confirmação feita pelo facebook. A Unifor através de nota disse que está tomando providências para tomar o campus de segurança. Stella Moura se negou a entregar a chave do carro, quando o assaltante ao abordou dentro do campus e foi esfaqueada no abdômen.