Estúdio DreamWorks compra história do clipe de papel vermelho Uma história digna de um filme; ou minissérie; ou reality show. A verdade é que a história de Kyle MacDonald, o jovem canadense que ficou mundialmente conhecido por conta de um clipe de papel vermelho já tem dono: o estúdio DreamWorks, que comprou os direitos da história, embora ainda não tenha divulgado como vai aproveitar o enredo. MacDonald conseguiu, através de sucessivas trocas, converter um simples clipe de papel vermelho, em uma casa no Canadá. Todas as trocas foram documentadas em blog, que teve direito a uma participação especial do cantor norte-americano Alice Cooper, e que, entre outros itens trocados, teve um papel secundário numa produção de Hollywood. E não é só isso. MacDonald também negociou os direitos da história com a editora Random House, para converter sua odisséia de trocas em um livro. Em tempo: a casa foi cedida ao jovem canadense em troca deste papel numa produção de Hollywood. Agora, os cidadãos de Kipling, na província de Saskatchewan, estão disputando pelo papel em um concurso.