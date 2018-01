Estúdios perdem mais que o esperado com pirataria Dois anos atrás, a MPAA (Motion Picture Association of America), entidade que representa a indústria do cinema nos EUA, começou um estudo para analisar a fundo o impacto da pirataria sobre Hollywood. O resultado é que o dano ao negócio dos estúdios é bem pior do que se pensava. A pesquisa, conduzida pela LEK Consulting, revelou que só os EUA perdem cerca de US$ 6,1 bilhões ao ano com a venda de filmes piratas, cifra 75% superior as estimativas de prejuízo, inicialmente calculadas em US$ 3,5 bilhões. É que o estudo a LEK levou em conta as possíveis perdas com o download de filmes pela internet. Prejuízo em casa Em mercados como a China, onde a venda de filmes pirata é uma constante (o governo chinês impõe severos limites à distribuição de filmes estrangeiros no mercado), estima-se que para cada DVD falso apreendido existam sete outros que não são detectados. Com isso, as perdas naquele país chegariam a US$ 280 milhões. A cifra mais baixa, claro, é decorrente do mercado local praticamente inexistente na China. Em mercados mais maduros, como nos EUA, as perdas são expressivas: chegam a quase US$ 1,3 bilhão ao ano. Uma surpresa do estúdio é que cerca de dois terços das perdas não vem de grandes sucessos de bilheteria, mas de filmes voltados ao mercado doméstico, terreno onde a indústria do cinema tinha como objetivo recuperar perdas com a venda de DVDs.