Estúdios preparam concorrente do portal YouTube Quatro estúdios de Hollywood estão preparando um novo site para disponibilizar vídeos na internet e que deve concorrer diretamente com o YouTube, hoje ligado ao portal Google. O acordo reúne os grupos News Corp.´s Fox, Viacom, CBS e NBC Universal, que querem unificar os esforços para distribuir seus conteúdos em vídeo pela internet, criando uma base de audiência que atraia também anunciantes e que ainda disponibilize seus programas de forma legal. Todas as empresas criticam a falta de controle do YouTube, que permite que cópias irregulares de programas sejam colocadas na internet.