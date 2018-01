Estúdios temem aumento de pirataria com a TV digital Distribuidores de conteúdo para televisão estão preocupados com um eventual aumento da pirataria desses programas com a implantação da TV digital no País. O assunto foi discutido hoje, dia 5, pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O vice-presidente para a América Latina da Motion Picture Association (MPA), Steve Solot, defendeu, em audiência pública do conselho, a implantação no Brasil de sistemas de proteção para o conteúdo audiovisual, para evitar a reprodução e redistribuição não autorizada de programas de TV como filmes, vídeos, documentários, desenhos e séries. A MPA é representante dos sete maiores estúdios americanos que distribuem conteúdo audiovisual em TVs abertas e por assinatura. "As emissoras precisam ter a opção de restringir a distribuição de sua programação aberta para que o conteúdo seja valorizado pelo usuário, além de garantir que não haja perdas para os detentores dos direitos autorais", disse Solot. Ele defende a definição desse mecanismo de proteção juntamente com a escolha do modelo de TV digital a ser adotado no País. Solot explicou que a cópia pode ser feita diretamente do televisor - que terá saída digital - para o computador, caso não sejam adotadas medidas de proteção. A tecnologia digital, por sua vez, facilita a disseminação pela internet, porque permite maior poder de processamento e capacidade de armazenamento, além de facilitar o acesso ao material copiado, usando a banda larga. De acordo com Solot, existem várias maneiras de se evitar a pirataria, como a transmissão criptografada do sinal digital, adotada no Japão, ou a proteção na recepção desses sinais, instalando um sistema no televisor, que inibe a reprodução. Segundo pesquisa da MPA, as perdas mundiais com pirataria para os estúdios de cinema são de US$ 6,1 bilhões e, no Brasil, estão em torno de US$ 106 milhões. O assunto será tratado pela Comissão do Marco Regulatório do Conselho de Comunicação Social, destinada a elaborar sugestões de novas regras para a comunicação e a radiodifusão.