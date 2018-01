Estúdios terão serviços de download de filmes nos EUA Nesta semana, um grupo de grandes estúdios de Hollywood anunciaram que consumidores nos EUA poderão comprar filmes por download. Até então, só haviam modalidades em que os usuários podiam baixar arquivos temporários, que se apagavam ou ficavam inacessíveis depois de algum tempo Os estúdios incluem nomes como Sony Pictures, MGM e Lionsgate, que usarão o serviço CinemaNow; e Paramount, Universal e Warner, que utilizarão o serviço Movielink. O serviço Movielink também tem acordos com a 20th Century Fox pelo qual oferece filmes em regime de ´locação´. Os dois serviços online só estão disponíveis para usuários residentes nos EUA, mas em comum está o fato de que permitirão a venda de arquivos permanentes para download no micro do usuário. Os preços por download devem ser próximos aos praticados por DVDs: cerca de US$ 25 para lançamentos e entre US$ 10 e US$ 16 para filmes em catálogo. Outra novidade é que blockbusters como "O Segredo de Brokeback Mountain", "Harry Potter e o Cálice de Fogo" e "King Kong" poderão ser vendidos por download em paralelo com o início das vendas destes filmes em DVDs. Downloads Na Europa, já há serviços dessa natureza, como o LoveFilm, onde títulos como ´Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças´ pode ser baixado por três libras e onde lançamentos como o recente ´King Kong´ estará disponível para download por 19,99 libras; e o In2Movies, cuja oferta de conteúdos em vídeo é feita em parceria com provedores de acesso europeus.