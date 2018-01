Estudo, adivinhe, diz que Google ajuda em diagnóstico médico Um estudo feito por médicos australianos e publicado no site da revista científica British Medical Journal descobriu que o site de buscas Google pode ser usado para facilitar o diagnóstico médico. A notícia, no caso, não é o estudo, mas a descoberta feita pelos médicos australianos de que o Google serve para ...encontrar informação. A equipe de pesquisadores afirma que utilizou o Google para buscar dados sobre sintomas de 26 casos que atendiam e, em 15 deles, o buscador online mostrou o diagnóstico correto. Tão logo foi publicada, a pesquisa recebeu críticas de especialistas britânicos que, apesar de não descartarem a utilidade da ferramenta, condenaram o estudo por induzir as pessoas a achar que internet não deve substituir os médicos. Diagnósticos comparados Em cada um dos 26 casos estudados, os pesquisadores do Hospital Princess Alexandra, em Brisbane, selecionaram entre três e cinco termos para pesquisa e fizeram uma busca com o Google sem saber do diagnóstico correto. Eles então registraram os três primeiros diagnósticos que apareciam após a busca e selecionaram o que parecia mais relevante para os sinais apresentados. Os médicos então compararam os resultados com os diagnósticos corretos publicados em revistas científicas. As buscas no Google encontraram os diagnósticos corretos em mais da metade dos casos. Mas os pesquisadores admitiram que uma busca bem-sucedida depende de um usuário ?humano especialista? e que portanto os pacientes teriam menos chances de sucesso em se auto-diagnosticar pela internet. ?Os computadores conectados à internet estão em todos os lugares nas clínicas médicas e nos hospitais. Informações úteis sobre as síndromes médicas mais raras podem ser encontradas e analisadas em uma questão de minutos?, diz o artigo.