Estudo americano lista ''237 razões para fazer sexo''

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos identificou e analisou 237 razões pelas quais as pessoas fazem sexo. Das razões mundanas ("Queria uma experiência física prazeirosa") às espirituais ("Queria estar mais perto de Deus"), a pesquisa concluiu que os motivos de cada um para buscar o ato sexual - ou consentir com ele - são "numerosos e complexos". Em uma primeira fase de identificar as razões, os 1.549 entrevistados disseram que às vezes fazem sexo porque querem deixar o parceiro feliz. Outra razão que chamou a atenção dos pesquisadores foi o desejo de vingança por parte de quem foi traído e queria ''dar o troco''. Em uma segunda fase, o estudo separou os 237 motivos por subgrupos. Uma primeira categoria coube às razões físicas - redução de estresse, busca de prazer, desejo físico e busca de experiências. Outra categoria identificada foi a do sexo para atingir determinado objetivo, como obter recursos materiais ou financeiros, alcançar status social, vingar-se do parceiro ou encarar a atividade sexual de alguma outra forma utilitária. Os pesquisadores chamaram "fatores de segurança" aqueles que incluíam a melhora na auto-estima, cobrança ou a pressão por manter uma vida sexual, e a necessidade de ''segurar'' o parceiro. Finalmente, disseram os pesquisadores, a humanidade também faz sexo por razões emocionais: por amor e compromisso, ou para expressar seus desejos. "Historicamente, assume-se que as razões pelas quais as pessoas fazem sexo são poucas e de natureza simples - para reproduzir, ter prazer, ou aliviar a tensão sexual", escreveram os pesquisadores Cindy Meston e David Buss, da Universidade de Austin, no Texas. "Várias perspectivas teóricas sugerem que os motivos para ter relações sexuais são numerosos e de natureza psicológica complexa." As conclusões foram publicadas na versão que ainda está na versão online da revista científica Archives of Sexual Behavior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.