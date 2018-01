Estudo aponta como será a internet em 2020 Em 2020 Micro-multinacionais usarão a infra-estrutura da internet para atuar globalmente; comunicações móveis serão baratas e onipresentes e milhares de dispositivos autônomos ou semi-autônomos estão ligados à internet. Por outro lado, os mesmos mundos virtuais que trarão produtividade para alguns grupos, criarão uma nova geração de viciados em realidade virtual, sem contar que a privacidade estará completamente ameaçada pela disponibilidade de informação online. Este é o cenário traçado por uma previsão do instituto Pew and Internet, em conjunto com a Elon University. Com base em entrevistas a cientistas, futurólogos e pensadores, que foram convidados a dizer como seria a internet em 2020, o estudo projeta possibilidades dignas de um filme de ficção científica, com viciados virtuais e ataques à estabilidade da rede como a forma preferencial de ação terrorista. A metodologia usada no entanto, dá margem a diversas interpretações. Confrontados com uma afirmação, os especialistas devem dizer se concordam ou discordam dela e em que intensidade. Quanto a uma ligação universal do mundo, 56% dos entrevistados acreditam numa Web difundida nos quatro cantos do planeta, contra 43% que discordam da afirmação. Os especialistas acham que até o final da segunda década deste século, a rede mundial permitirá o livre tráfego de dados com sistemas eficientes de autenticação e redes móveis estarão disponíveis para qualquer um no globo, a um custo extremamente baixo. Morte da privacidade A privacidade num mundo com a internet onipresente, por outro lado, está ameaçada, dizem os especialistas: 49% acham que a violação de privacidade é uma ameaça real e potencialmente destrutiva. Quanto aos ambientes virtuais de jogos, 56% dos especialistas considera que trarão oportunidades para comunidades adeptas da tecnologia. Por outro lado, outros 56% acham que o caráter imersivo destes mundos virtuais poderá levar a usuários viciados em realidade virtual. Previsões Outras previsões contidas no documento dão conta de que até 2020, nem só pessoas estarão navegando na internet. Para Bob Metcalfe, pioneiro da internet, inventor da Ethernet (a base das redes de computador) e fundador da 3Com, "o protocolo IP estará em todo lugar, presente em sensores e outros dispositivos. A internet irá além das comunicações pessoais." Para ele, muito mais do que os atuais 10 bilhões de micros fabricados a cada ano, com funcionalidades de acesso embutido estarão ligados à internet no futuro. Também existirão ataques terroristas voltados a afetar o funcionamento da rede. "É claro que existirão mais unabombers", disse Cory Doctorow, do blog de tecnologia BoingBoing, em referência ao terrorista norte-americano Theodore Kaczynski, que se tornou conhecido por enviar cartas-bomba a professores universitários norte-americanos para chamar a atenção sobre um manifesto contra a tecnologia e a sociedade industrial. Doctorow chama a atenção para as pessoas que se oporão ao avanço tecnológico. Mas a maioria dos entrevistados para o estudo diz que a reação contra estes avanços será moderada. "Não haverão Luditas, mas outros. Ao se tornar uma infra-estrutura valiosa, a internet em si será um alvo. Para alguns, a motivação será o poder da internet, enquanto que para outros, será apenas um alvo a comprometer, devido ao impacto de uma interrupção operacional", disse Thomas Narten, cientista da IBM. A versão completa do documento, que pode ser baixada gratuitamente (veja link acima, à direita), traz ainda diversos comentários dos especialistas entrevistados sobre cada tópico, além de links para materiais adicionais na internet.