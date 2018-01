Estudo aponta critérios para escolha de operadora VoIP De olho no crescimento do mercado de comunicações por IP, a fabricante e distribuidora de produtos de comunicações Trellis fez um levantamento junto a profissionais de empresas de todos os portes para determinar o que é levado em consideração na hora de escolher um provedor de serviços de VoIP. A partir das respostas de 917 entrevistados, 36% disseram que já utilizam a tecnologia VoIP; 22% afirmaram que pretendem implantá-la nos próximos três meses frente e 11% disseram que só pretendem adotar a tecnologia nos próximos seis meses. Dentre os critérios que levam os usuários a selecionar uma operadora VoIP, três justificativas foram relevantes à Trellis: 98% disseram que a qualidade do serviço é fundamental para a escolha; 80% responderam que só irão contratar operadora que possuir licença da Anatel; enquanto 87% destacaram que o valor das tarifas do serviço é o fator determinante. Além desses fatores, a pesquisa revelou que 48% dos entrevistados não contratarão empresas com menos cinco anos de existência, o que indica que as novas empresas encontrarão dificuldades para o fornecimento desse tipo de serviço e/ou solução. A redução des custos de telefonia é indispensável para 98% dos participantes.