Estudo aponta perdas de US$ 5 bi com spams A empresa de segurança IronPort divulgou estudo feito em seu centro de operações sobre os efeitos nefastos de spam do tipo ´bounce´ sobre a rede e o tráfego de mensagens enviadas pela internet. Neste tipo de spam, o usuário recebe um e-mail que notifica o remetente que, por algum motivo, a sua mensagem não foi entregue. Esse tipo de spam corresponde a 11% do total de e-mails hostis que circulam pela rede, considerando-se o universo de spam, vírus e phishing scams (ataques que têm por objetivo roubar senhas e informações). De acordo com o estudo, as empresas listadas na Fortune 500 gastam, em média, cerca de US$ 5 bilhões por ano em medidas corretivas. Funcionamento Quando o usuário digita o endereço de e-mail erradamente, é notificado de que a mensagem não chegou ao destino. A ação do bounce se dá por meio da falsificação de um endereço de retorno. A tentativa de devolução da mensagem para o endereço falsificado resulta em um e-mail de retorno indesejado, cujo nome foi fraudulentamente tirado do endereço original.