Estudo avalia comportamento do usuário em mundos virtuais

Artigo publicado na edição de julho da revista Science discute a evolução da comunicação interpessoal por meio de representações virtuais, os populares avatares. A principal conclusão é que a tecnologia gráfica ainda não avançou o suficiente para reproduzir fielmente no metaverso sensações e impressões de pessoas durante contatos físicos. A autora, Judith Donath, é pesquisadora do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, e aplica a teoria no Second Life, programa que simula a vida real num metaverso com mais de 7,6 milhões de pessoas cadastradas. Para ela, falta a avatares a habilidade de interagir com olhos, sobrancelhas e movimentos do corpo. O exemplo é claro. "Quando estamos em uma festa, por exemplo, e vamos conversar com alguém do outro lado do salão, não apenas andamos até lá. No caminho, já trocamos olhares, sorrisos e ajustamos a roupa", diz a pesquisadora. "Avatares não fazem isso." Além do contato físico, a pesquisadora argumenta que a percepção humana leva em conta fatores comportamentais para formar idéia da personalidade do outro. Não é possível perceber intenções, estado de espírito e jeito de se comunicar em representações virtuais. Por outro lado, Judith descobriu que avatares mais realistas e bem vestidos, com aparência mais bonita, provocam mais confiança nos interlocutores, além de parecerem mais honestos. A pesquisadora se preocupa com isso. "No futuro, políticos podem usar plataformas virtuais para convencer eleitores pela aparência do avatar." Mas, ainda segundo Judith, a representação virtual já se tornou um conceito arraigado à sociedade contemporânea. Não tem mais volta, só evolução. Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do game, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos.