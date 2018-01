Estudo confirma que celulares em aviões causam interferências Os telefones celulares pode perturbar os dispositivos de vôo dos aviões, como confirmou um estudo feito pela Carnegie Mellon University de Pittsburgh, divulgado no dia 1º de março. Apesar das pressões da indústria de telefonia móvel, que reivindica um suposto progresso da tecnologia para levar a bordo os aparelhos celulares, a norma para desligá-los durante o vôo continua válida. Os computadores portáteis, ou "laptops", também podem criar interrupções mas operações de pilotagem. Segundo o estudo, estão sujeitos a interferências particularmente os instrumentos de posicionamento que são usados durante a aterrissagem. A investigação se baseou no controle de três companhias aéreas e suas respectivas emissões de rádio, e chegou a conclusão de que as interrupções podem interferir nos sistemas de navegação aérea do avião. Os pesquisadores pediram a Administração Federal de Aviação e a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos para colaborarem na investigação sobre o efeito do uso de celulares no vôo. A tese sobre o risco dos celulares ligados durante o vôo já foi apoiada por estudos britânicos e norte-americanos, e por especialistas internacionais entrevistados pela revista New Scientist. Nos Estados Unidos, as autoridades estão cogitando a proibição do uso de celulares em viagens aéreas.