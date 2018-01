Estudo da McAfee indica crescimento do spam de imagem

A produtora de soluções de segurança McAfee divulgou na semana passada um estudo intitulado "Image Spam: The New E-mail Scourge" (Spam de imagem: o novo flagelo do e-mail). O documento foi escrito pelos especialistas do McAfee Avert Labs para explicar como o spam de imagem evoluiu e por que sua detecção pela maioria dos filtros anti-spam é mais difícil. Segundo o levantamento, o spam de imagem respondeu a cerca de 50% do total dos spams recebidos em 2006, comparado com menos de 5% em 2005. De acordo com conclusões recentes, o spam de imagem começou a diminuir nas últimas semanas, de 50% para cerca de 20%, demonstrando um possível aumento na quantidade de spam com links para imagens em sites de hospedagem em vez da inclusão da imagem diretamente no e-mail. O spam de imagem, que se assemelha a qualquer outro e-mail de texto, consiste em um gráfico no formato .jpg ou .gif com palavras incorporadas à imagem. Embora as imagens usadas em uma campanha de spam pareçam idênticas na maioria dos casos, cada imagem é, na verdade, única, o que dificulta a sua detecção. "O spam de imagem é cada vez mais usado pelos remetentes de spam para induzir os destinatários a ver pornografia, comprar ações abaixo do preço ou participar de esquemas de enriquecimento rápido", afirmou Jeff Green, vice-presidente sênior do McAfee Avert Labs. "Ele pode distribuir mensagens de spam de difícil detecção a um grande número de destinatários, constituindo um negócio altamente lucrativo. É difícil saber se esse tipo de spam continuará em declínio em 2007, mas acreditamos que os remetentes de spam prosseguirão desenvolvendo técnicas semelhantes para aprimorar suas habilidades de evasão", ressalta Green.