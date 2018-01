Estudo diz 10% dos usuários podem ficar viciados na Web Um estudo de Zurique publicado hoje adverte que um em cada dez internautas corre o risco de se tornar viciado em internet, e que os mais propensos a sofrer essa doença são os homens com menos de 18 anos. Os resultados da pesquisa feita pelo instituto de Zurique para a luta contra as dependências, com a participação de mais de 20.000 pessoas, indicam que 6% dos menores de idade se disseram dependentes, o que, de acordo com a entidade, confirma uma tendência "inquietante" observada na Europa. Os dados divulgados também indicam que, na Suíça, 6% dos cibernautas se encaixam na definição de "viciado" ou de pessoa propensa a cair nessa dependência, que interfere no desenvolvimento normal de sua vida, atividades e obrigações. No entanto, os responsáveis pelo estudo afirmam que a maior parte dos entrevistados navega na rede "de forma construtiva e controlada" e, por isso, as conclusões "não têm pretensão científica", apesar de mostrar "dados interessantes" sobre um fenômeno pouco estudado.