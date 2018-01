Estudo diz que 65% dos MP3 players chineses têm defeito

O Ministério de Indústria da Informação chinês (MII) reclamou hoje da má qualidade dos MP3 players produzidos no país, afirmando que 65% deles apresentam defeitos de qualidade, segundo um estudo divulgado nesta terça-feira. Segundo o estudo, realizado com aparelhos digitais de 32 marcas chinesas, só 11 deles superam os padrões de qualidade mínimos, afirmou a agência estatal Xinhua, citando fontes ministeriais. Entre os defeitos mais freqüentes estão problemas de som ou nos carregadores de bateria. As marcas pesquisadas produzem 60% dos MP3 players vendidos no país asiático, onde os mais jovens se renderam há muito tempo à tecnologia digital. A China é o segundo país do mundo em número de internautas (em torno de 140 milhões), e os usuários de internet chineses costumam fazer downloads de música através da rede. Influi muito nesta prática o fato de que o site de buscas mais popular da China, o Baidu - mais usado no país que Google ou Yahoo -,oferece, ao contrário de seus rivais estrangeiros, a possibilidade de procurar e fazer downloads de músicas em MP3.