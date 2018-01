Estudo diz que etiquetas RFID podem ser atacadas por vírus As etiquetas inteligentes, as chamadas RFID prometem substituir, com ganhos, o popular código de barras na tarefa de identificar produtos. Usada em ambientes de armazenamento como depósitos, esta tecnologia não exige que os leitores estejam próximos aos produtos para fazer a leitura de informações. Só que elas podem não ser tão seguras como se imaginava. É que segundo pesquisadores da Universidade Vrije, de Amsterdã, estas etiquetas poderiam, em teoria, ser infectadas por vírus ou ataques de hackers, que conseguiram alterar as informações contidas nos chips. A infecção não é intensa, atingindo apenas 128 caracteres de informação no chip, mas já seria o suficiente para atrapalhar a confiança em torno da tecnologia, além de perturbar o funcionamento dos leitores. O levantamento, dos pesquisadores M. Rieback, B. Crispo e Andrew Tanenbaum, é intitulado "Is Your Cat Infected With a Computer Virus?" (O seu gato está infectado com um vírus de computador?) e é um dos trabalhos que serão expostos durante a PerCom 2006, evento de computação pervasiva que acontece nesta semana, na cidade de Pisa, Itália. Nele, os pesquisadores também sugerem formas de contornar as brechas que encontraram, boa parte delas nos softwares usados em sistemas de RFID. As descobertas também foram divulgadas no site RFIDvirus, criado para discutir problemas de segurança envolvendo as etiquetas. As etiquetas RFID são uma grande promessa para o controle de vendas de produtos também no comércio. Grandes redes varejistas como a norte-americana Wal-Mart já demonstraram interesse em obter ganhos com as vantagens oferecidas pela tecnologia no rastreio de produtos do depósito da empresa até o caixa, passando pelas gôndolas de supermercados. No Brasil, grupos como as Casas Bahia têm projetos piloto usando a tecnologia RFID.