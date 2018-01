Estudo diz que música digital movimentará US$ 10,7 bi até 2010 O mercado de música digital tem potencial para movimentar US$ 10,7 bilhões em todo o mundo, contra o US$ 1,5 bilhão registrado no ano passado. O dado é da consultoria In-Stat, que estima um crescimento de 613% no segmento nos próximos cinco anos. O crescimento, no entanto, está preocupando a indústria fonográfica, já que a venda de canções pela internet ainda é terreno pouco conhecido para as empresas acostumadas à venda de Cds: o levantamento da In-Stat indica que a indústria vai ganhar mais com a venda de músicas digitais, incluindo aí o download de músicas pela internet ou para celulares, já em 2007. Passar a venda de mídias convencionais, contudo, pode ser um grande desafio. No ano passado, a venda de música pela internet ou para celulares triplicou, movimentando mais de US$ 1,1 bilhão. O resultado, segundo dados FIPI - Federação Internacional da Indústria Fonográfica, correspondeu a 6% do total das vendas, ou seja, ainda há um longo caminho para superar a venda de CDs.