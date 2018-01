Estudo diz - quem diria - que PCs aumentam a produtividade É difícil imaginar uma organização inserida no mundo contemporâneo que ainda ponha em dúvida o uso da tecnologia da informação como um vetor para a agilidade e produtividade, então não chega a ser uma surpresa uma nova pesquisa confirmar a contribuição que a computação traz para as empresas, ainda mais quando o estudo é - claro - apoiado por empresas que vendem tecnologia. Contudo, a novidade fica por conta do dimensionamento da produtividade oriunda do investimento em tecnologia e que chega a ser três a cinco vezes maior do que a de outros investimentos. Intitulado ´Prosperidade Digital´, a análise, realizada pela Fundação para a Tecnologia da Informação e Inovação (ITIF na sigla em inglês, veja o site da organização aqui), faz um levantamento sobre o papel do setor de TI na economia e aponta os benefícios que a computação pode trazer às diversas áreas de negócio como saúde, energia e transportes, entre outros. A análise conclui ainda que a tecnologia aumenta a produtividade, melhora a qualidade final de produtos e serviços e contribui para a inovação das empresas e que esse efeito ainda deve se manifestar nas companhias por pelo menos uma década. Paradoxalmente, outra conclusão do estudo é que o setor de tecnologia em si não gera tantos empregos quanto os possíveis nas outras áreas de atividade econômica graças às vantagens oferecidas pela tecnologia.