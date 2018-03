Estudo faz alerta sobre medicamento antigripe para crianças

"Embora a morbidade e a mortalidade na atual pandemia continuem baixas, uma estratégia mais conservadora pode ser considerada prudente, diante dos dados limitados, dos efeitos colaterais como os vômitos e do potencial para o desenvolvimento de cepas resistentes da 'influenza'", afirmaram eles.

Governos de todo o mundo criaram estoques dos medicamentos Tamiflu, da Roche, e Relenza, da GlaxoSmithKline, para combater a atual pandemia do vírus H1N1, dito "da gripe suína".

Na Grã-Bretanha, centenas de milhares de doses do Tamiflu foram entregues a pessoas doentes, sendo metade delas crianças.

Mas Matthew Thompson, da Universidad de Oxford, e colegas seus escreveram na revista British Medical Journal que, embora os antivirais tenham abreviado em cerca de um dia a duração da gripe nas crianças, eles não reduziram acessos de asma ou a probabilidade de as crianças precisarem de antibióticos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Tamiflu também foi associado a uma maior incidência de vômitos, o que pode ser sério em crianças.

A análise se baseou na revisão sistemática de sete estudos clínicos anteriores a respeito do uso do Tamiflu e do Relenza contra surtos de gripe sazonal, em crianças de 1 a 12 anos.

Thompson disse a jornalistas que não há por que achar que as conclusões não se aplicariam à atual pandemia da gripe, que é relativamente branda.

(Reportagem de Ben Hirschler)