Estudo indica que há 6 milhões de PCs zumbis no mundo Vírus que apagam dados e ladrões de dados de cartões de crédito não são as únicas ameaças digitais à solta na internet. Muitos crackers estão interessados em dominar o computador alheio e utilizá-lo (sem o conhecimento do usuário) como soldado em exércitos que derrubam sites, realizam ataques e ainda são usados para enviar enormes quantidades de spam. É o que revelou estudo divulgado nesta semana pela empresa de segurança Symantec sobre as condições da segurança digital em todo o mundo. Segundo estimativa da companhia, pelo menos 6 milhões de PCs já estavam sobre o controle de programadores mal intencionados no ano passado, cifra 30% superior ao registrado em 2006. Estes micros são arregimentados mais ou menos da mesma forma que acontecem os ataques por vírus e as invasões e roubo de dados em Pcs: usuários que abrem anexos suspeitos em mensagens de e-mail ou que são iludidos a baixar programas da internet a partir de sites suspeitos, sempre com a promessa de fotos ou vídeos ´quentes´ da personalidade do momento ou ligado a fatos noticiosos de grande apelo. A Symantec também indica que os EUA são o país com o maior número de PCs zumbis e fonte de mais de 30% dos ataques a sites registrados em 2006.