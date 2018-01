Estudo indica que presença jihadista no Second Life 'é mínima'

Um novo relatório sugere que qualquer que seja o lugar onde Osama bin Laden e os membros da Al Quaeda estejam escondidos, provavelmente ele não é o Second Life (SL). "Atualmente, jihadistas usam muito pouco o SL", informa o relatório elaborado por estudantes de graduação em Inteligência Aplicada, do Mercyhurst College, na Pensilvânia, Estados Unidos. A idéia de o SL servir como abrigo para terroristas teve grande impulso no ano passado. Segundo a agência de notícias Reuters, uma reportagem publicada no jornal australiano The Australian deu início, em junho, a uma onda alarmista que associou vândalos virtuais aos terroristas da vida real. No mês passado, quando o ex-presidente da Linden Lab, Philip Rosedale, esteve no Congresso dos EUA, as autoridades expressaram preocupação. "Não defendo a censura, mas questiono o que podemos fazer para nos certificar de que o SL não se transformará em recurso para facilitar ataques terroristas", disse a deputada democrata Jane Harman, em audiência sobre o SL. "Uma vez que você considera a idéia uma possibilidade, como profissional de inteligência, você precisa estar atento à questão", disse o professor Kristan Wheaton à Reuters. Wheaton, que supervisionou a elaboração do relatório, serviu ao exército dos EUA em cargos de inteligência por 20 anos e, hoje, dá aulas no programa do Mercyhurst College que treina analistas para a CIA. "O uso jihadista do SL é mais uma impressão de ameaça do que um perigo real", concluiu o estudo. "A suspeita de comunicação para o planejamento de ataques terroristas é paranóia", aponta o relatório. "Há meios de comunicação mais eficientes, como os fóruns na internet." Entretanto, os estudantes não deram carta branca ao SL. A perda do controle interno das movimentações feitas em lindens sugere que o SL pode ser usado na lavagem de dinheiro. Mas o estudo aponta que esses usos são pouco prováveis. Os residentes do metaverso podem voltar a dormir em paz. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.