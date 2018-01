Estudo indica que Windows Vista gerará mais empregos Uma pesquisa patrocinada pela Microsoft - quem diria - afirmou que a transição para o Windows Vista, o novo sistema operacional da companhia, pode gerar 100 mil novos postos de trabalho no mercado de tecnologia norte-americano. Feito pela empresa de pesquisas IDC, a análise também estima que cada dólar gasto em vendas relacionadas ao sistema operacional (que tem várias ´roupagens´ diferentes) significará outros US$ 18 en vendas indiretas no mercado de tecnologia daquele país. O Windows Vista já começou a chegar aos clientes corporativos neste final de ano e deve iniciar as vendas para usuários finais no início de 2007.