Estudo mostra que telefonia celular alcança 70% na América Latina A penetração da telefonia celular na América Latina chega a 70%, com a Colômbia em primeiro lugar, segundo um estudo particular sobre o consumo na região divulgado hoje pelo jornal "La Nación", de Buenos Aires. A telefonia celular tem penetração de 90% na Colômbia; 89%, na Venezuela; 87%, no Chile; e 82%, na Bolívia, indicou a pesquisa feita pela empresa de consultoria Latin Panel, com 9.000 famílias de 16 cidades principais em 15 países latino-americanos. Entre os últimos lugares fica a Argentina (63%), Costa Rica (51%) e Honduras (49%). "Apesar de hoje existirem mais linhas de celulares que fixas, em comparação, ainda há mais famílias que têm telefone fixo", disse a diretora de Desenvolvimento Comercial da Latin Panel, Mariana Rossi. O estudo sobre consumo na região também indicou que 30% da população latino-americana têm computador, liderado pela Costa Rica (66%) e seguido pelo Equador (54%), Chile (52%), Argentina (32,6%) e Colômbia (31%). Na média, as famílias latino-americanas têm 5,3 eletrodomésticos, com a geladeira (99,9%), o televisor (97,8 %) e o rádio (70,6%) como os aparelhos de maior penetração. O relatório mostrou também que apenas 19% dos habitantes da América Latina têm crédito pessoal, liderado por Chile e Peru, com 29%, seguido pelo Brasil (26%) e Colômbia (21%). Em outra consulta feita em relação a suas expectativas de consumo no futuro, grande parte da população latino-americana se mostrou otimista. Entre os entrevistados, 62% consideraram que no próximo ano melhorará sua situação econômica pessoal, enquanto 44,1% acreditam que seu país evoluirá favoravelmente em 2007.