Estudo mostra que videogames fazem bem aos olhos Fãs de videogames, comemorem. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que jogar faz bem para os olhos e, apesar de todas as previsões sombrias que seus pais costumam fazer, os games não deixam as pessoas cegas. Um estudo da Universidade de Rochester mostrou que as pessoas que jogam games de ação por algumas horas por dia durante o curso de um mês melhoraram a visão em cerca de 20%. "Videogames de ação alteram a maneira como nosso cérebro processa a informação visual", disse Daphne Bavelier, professora de ciências do cérebro e cognitivas, na pesquisa publicada no site da universidade. "Esses jogos estimulam o sistema visual humano aos limites e o cérebro se adapta a isso. Esse aprendizado pode ser utilizado em outras atividades e possivelmente no cotidiano." Bavelier e um estudante de graduação examinaram alunos da universidade que jogaram pouco ou quase nada de videogames em 2006. Os pesquisados realizaram testes de visão similares aos aplicados em clínicas oculares e foram divididos em dois grupos. Um jogou games de tiro em primeira pessoa por uma hora por dia, enquanto o outro jogou um título menos complexo visualmente. A visão dos alunos foi testada depois da pesquisa e os que jogaram o game de ação tiveram pontuação melhor nos exames oculares. Os pesquisadores informaram que as descobertas ajudarão pacientes com vários tipos de defeitos na visão.