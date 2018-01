Estudo para fábrica européia de chips leva 1 ano Em carta encaminhada ontem ao governo brasileiro, a União Européia (UE) não assume um compromisso claro de instalar no Brasil uma fábrica de semicondutores. A implantação dessa indústria, para produção de chips usados em televisores digitais e de tela de cristal líquido, estaria condicionada a estudos de viabilidade que levariam um ano para serem concluídos. Esses estudos seriam uma de quatro etapas propostas no documento para a definição do investimento. O desenvolvimento de uma indústria de semicondutores é uma das contrapartidas esperadas pelo governo brasileiro para decidir o padrão de TV digital que será adotado no País: o europeu, o japonês ou o americano. O embaixador da UE no Brasil, João Pacheco, que assina a carta, disse ontem que duas das principais empresas fabricantes de semicondutores no mundo, a ST Microelectronics e a Philips "têm disposição" de se instalar no Brasil. Mas, Pacheco ressaltou, para isso é necessário cumprir as quatro etapas: treinamento de mão-de-obra especializada, seguido de análise das condições de viabilidade econômica, definição do ambiente de negócios e implantação da fábrica. "O que nós podemos dizer hoje é que por parte das empresas há a intenção de avançar nessa direção", disse o embaixador. "Não só as empresas estão dispostas a criar a inteligência, o conhecimento aqui no Brasil, e desenvolver isso, como também estão dispostas a comprar a produção do Brasil", afirmou. Ele disse que um dos anexos do documento encaminhado à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff contém detalhes mais concretos da proposta, mas são confidenciais. Essas ofertas foram apresentadas pelas empresas que integram a Coalizão DVB, formada pela ST Microelectronics, Phillips, Nokia, Thomson, Rohde&Schwarz e Siemens. Segundo o embaixador, neste anexo constam também valores de eventuais investimentos para a instalação de uma fábrica. As estimativas do governo brasileiro para a instalação dessa fábrica vão de US$ 400 milhões a US$ 2,5 bilhões, dependendo tamanho da indústria e do tipo de semicondutor que se pretende produzir. Intenção Na carta, a União Européia (UE) reafirma a intenção de abrir linhas de financiamento, do Banco Europeu de Investimentos, superiores a 400 milhões, para viabilizar a implantação da TV digital. Pacheco disse que outros investimentos europeus podem ser feitos no Brasil. A UE também reforça o compromisso, já anunciado, de cooperação em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de semicondutores. E oferece a possibilidade de incorporar no padrão europeu avanços tecnológicos brasileiros, além de dar ao País assento no conselho diretor do Fórum DVB. O embaixador disse que vai convidar a comitiva de ministros que vai ao Japão para passar pela Europa e visitar as fábricas do consórcio DVB. "Assim dá para falar com os dois lados", afirmou. Ontem, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou que ele, Dilma Rousseff e o ministros da Fazenda, Antonio Palocci, vão negociar com governos e empresas japonesas e coreanas a instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil.