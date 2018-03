Estudo prevê quase 400 mi de usuários do Twitter em 2018 O Twitter terá perto de 400 milhões de usuários no mundo até 2018, com a maioria na Ásia, América Latina e Oriente Médio, afirmou a empresa de pesquisa eMarketer nesta terça-feira. A expectativa está bem abaixo do 1 bilhão de usuários esperada anteriormente para a rede de microblogs.