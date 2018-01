Estudo testa uso do Second Life na solução de problemas

Pesquisadores da universidade de Penn State, nos EUA, investigam como equipes poderão resolver problemas da vida real com o Second Life. Juntos o estudante de psicologia Nathan McNeese, o professor Gerry Santoro e o professor de ciências da informação Michael McNeese, todos da universidade de Penn State, e o professor-assistente de artes e ciências da mídia Mark Pfaff, da universidade de Indiana, criaram um experimento para verificar o comportamento de grupos na solução de problemas, usando diferentes métodos de reunião. Os pesquisadores selecionaram 32 grupos de universitários entre 18 e 22 anos. Dez grupos foram escalados para reuniões presenciais, dez para encontros via teleconferência e 12 para encontros no SL. A missão: solucionar um problema matemático. Para isso, os participantes assistiram ao vídeo em sessões individuais e, em seguida, se reuniram. O desafio era decidir como resgatar uma águia, seguindo as informações do vídeo. Os grupos deveriam definir qual membro resgataria a ave, quais métodos de transporte seriam usados e em quanto tempo a tarefa seria cumprida. Os grupos que usaram o SL foram limitados à comunicação via chat de texto e tiveram de aprender a manejar comandos. As limitações não impediram esses grupos de cumprir a tarefa. Contudo, eles levaram mais tempo. As equipes que se reuniram pessoalmente sentiram-se mais confiantes, mas os grupos que trabalharam no SL deram respostas mais precisas. "O SL é uma ferramenta viável para trabalhos em grupo", disse Nathan McNeese. "Mas cumprir tarefas pode ser complicado, especialmente se você nunca usou o SL", ponderou. O próprio Nathan, cujo conhecimento sobre SL era limitado antes do estudo, admitiu que a pesquisa abre caminho para a exploração de outras formas de uso do mundo virtual na solução de problemas. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.