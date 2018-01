Estudo traça panorama de marketing digital no Brasil As empresas brasileiras estão atentas, sim, à importância e eficiência do marketing na web, como sugere pesquisa promovida pela Associação Brasileira de e-business. O estudo, intitulado "Panorama do Cenário do Uso do Canal Web com Foco no Marketing e Comunicação nas Empresas Brasileiras", considerou as iniciativas de 42 empresas de médio e grande porte como: Philips, Pirelli, Roche, Rhodia, Eletropaulo, Ford, Unilever, Telefonica, Fleury, Schering e GE, entre outras. Os números indicam que a grande maioria das empresas (80%), consideram imprescindível a utilização da internet como um canal de relacionamento. Como todas as entrevistadas possuem algum tipo de site, elas já seguem para o estágio de implantar transações on-line ou para a construção de modelos de relacionamento, deixando de ter somente um caráter institucional e informativo. Assim, nota-se que 36% das empresas ainda utilizam modelos institucionais; 44% sites voltados para informações de produtos e serviços (catálogo eletrônico); 47% vendem produtos pela Internet e 50% já estão em um estágio de relacionamento, provendo serviços adicionais para clientes. Em relação a utilização de ferramentas de comunicação digital, o e-mail marketing foi apontado como o recurso mais utilizado por 83% das companhias. A grande tendência de crescimento está no conteúdo para dispositivos móveis com 76% de pretensão para o início de uso, seguido pelo chat on-line, com 59%. Muitas (54%), também já estão apostando no provimento de serviços, incluindo tracking, emissão de segunda via, status financeiro (em B2B, as transações entre empresas); comunidades e jogos no relacionamento com o consumidor final. Interação A análise também mediu o estágio de interação oferecido aos visitantes e clientes por perfil de mercado. Observa-se que os portais direcionados ao público B2C (para consumidores) estão um pouco mais evoluídos do que os voltados ao B2B (para empresas). As companhias que atendem o mercado corporativo, vem consolidando uma cultura de entendimento das vantagens que os portais de relacionamento oferecem, tanto internamente como para seus clientes.