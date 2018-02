Etec seleciona aluno por meio de vestibulinho Na escola onde estuda Henrique Bueno Alvarenga Barbosa, de 16 anos, os alunos podem "matar" aula - "mas eles são conscientes do quanto isso pesa no futuro". É essa autonomia que o jovem destaca como a característica mais importante da Escola Técnica Estadual (Etec) São Paulo, na região central. Pelas notas do Enem, a unidade é a melhor da rede pública em São Paulo.