Etihad coloca voos adicionais após problema em Abu Dhabi

O caso veio a público no Brasil após relato, por meio de redes sociais, do empresário Josmar Verillo, que estava no voo EY 867. Segundo ele, a aeronave partiu de Xangai e pousou na cidade de Al Ain, localizada no meio do deserto, por volta das 6h (horário local) de ontem, permanecendo parada até as 15h. Os passageiros enfrentaram dificuldades também após o pouso em Abu Dhabi, em razão do acúmulo de pessoas.

Em nota, a empresa pediu desculpas a todos os passageiros de voos que tiveram de ser desviados a outros aeroportos na região do Golfo e disse que os problemas foram decorrentes da falha técnica nos sistemas de aterrissagem na pista do aeroporto.

De acordo com a companhia, mais de 30 voos foram desviados, dos quais 14 pousaram no aeroporto Al Ain, que tem "instalações limitadas de alfândega ou imigração". "As circunstâncias de ontem foram além de nosso controle. Estamos fazendo tudo o que podemos para minimizar a inconveniência e pedimos desculpas a todos os passageiros que continuam sendo afetados", disse a empresa.