Etiquetas inteligentes ainda vão demorar no Brasil Imagine uma etiqueta que fale o preço de um produto à distância ou que informe outros detalhes dele como tipo e características. Essa é a promessa das etiquetas inteligentes, ou RFID (de Radio Frequency Identification). Trata-se de um pequeno chip que contém informações e, quando solicitado por um sinal de rádio, emite informações de volta. Em tese, estas etiquetas facilitariam o acompanhamento de produtos em depósitos e lojas, com ganhos de eficiência em relação ao conhecido código de barras, já que esta tecnologia exige que o leitor tenha um contato direto com o produto (por princípio, toda uma prateleira de produtos com etiquetas RFID poderiam responder a um único leitor à distância). Com estas vantagens, grandes grupos varejistas como a cadeia de lojas Wal Mart estão estimulando seus fornecedores a adotarem RFID no médio prazo, de forma a trazer ganhos de eficiência na administração das cadeias de produção, o que também motiva pesquisas no Brasil por cadeias como as Casas Bahia e o grupo Pão de Açúcar, ambos com pilotos em andamento usando RFID. E é justamente aí o problema: apesar das vantagens, no Brasil a tecnologia RFID ainda está em estágio experimental, como confirma pesquisa realizada pela IBM Business Consulting Services no final de 2005. Questionadas sobre adotar aplicações de RFID, 68,4% disseram que a tecnologia é vista como uma alternativa para o monitoramento da cadeia de suprimentos e 47,1% apontaram benefícios em gestão de ativos. Só que, para boa parte das 114 empresas entrevistadas, todas atuando no País e com faturamento anual superior a US$ 500 milhões, o RFID ainda é algo para o futuro. Entre as razões indicadas para não apostar no RFID por agora estão aspectos tecnológicos, como a maturidade tecnológica dos sistemas de RFID (para 74% dos entrevistados) e o ainda alto custo de implementação (72%). Entre elas, 79% disseram que não têm um projeto consistente de RFID e apenas 6,2% estão avaliando a tecnologia ou realizando testes. Das companhias avaliadas só 2,6% já adotaram algum sistema com RFID. Mas o relatório da IBM indica que existem razões para apostar nessa tecnologia no futuro, entre elas ganhos operacional e redução nos custos de gerenciamento de mercadorias (em 84,2% dos casos) e melhor atendimento aos clientes (54,4%).