'Eu não sou uma pessoa perversa!'

Ele decidiu dar um tempo. Depois de causar rebuliço no Orkut, ao espalhar um "vírus" que infectou mais de 400 mil usuários, o estudante e "programador por hobby" Rodrigo Lacerda passa agora dias tranqüilos ao sol de João Pessoa, na Paraíba. Bem longe do computador e das milhares de mensagens raivosas na rede social que o qualificam como "idiota, amador e retardado", só para ficar nos adjetivos publicáveis. Há até uma comunidade intitulada "Procurado: Rodrigo Lacerda", cuja descrição é "ajude a encontrar esse marginal". Achá-lo não é fácil. Ele sumiu há quase um mês da web. Não dá as caras no fórum de programação no qual é administrador; não escreve no blog; o perfil no Orkut foi excluído; o e-mail não existe mais; no celular, só dá caixa postal. Onde foi parar o cara que "bagunçou o Orkut?" "Estou em férias", disse ao Link, em sua primeira entrevista após o furdunço que causou na rede. "Só pensarei em internet em fevereiro, quando voltar a São Paulo." As férias de Lacerda começaram quatro dias após seu "experimento" no Orkut, no que se tornou o maior ataque já registrado no site até hoje. Em 18 de dezembro, ele lançou um código malicioso – um script – que se alastrava como praga em plantação. Funcionava assim: uma pessoa recebia "de um amigo" uma mensagem no scrapbook com votos de um "feliz 2008". Quando lia a mensagem, uma cópia era automaticamente enviada para os amigos da lista. Não bastasse o spam, o "infectado" ainda era automaticamente adicionado na comunidade "Infectados pelo vírus do Orkut." O crescimento no número de usuários da comunidade foi incrível. "Comecei às 19h30 do dia 18. Às 4h do dia 19, eram mais de 400 mil membros", conta. Há um vídeo na web que mostra a velocidade: cerca de mil novos membros por segundo. Veja em http://tinyurl.com/37cv2c. Segundo Lacerda, o código foi criado a partir de uma falha achada no Orkut. "Um indiano me mostrou e vi que ela permitiria rodar um código no campo de mensagens. Em 15 minutos, fiz o código e o coloquei no scrapbook de um amigo. Aí começou o efeito em rede", diz. "Não era um vírus, pois não instalava nada no PC da pessoa. Mas chamei de ‘vírus’ pois o código se alastrava muito rapidamente, como um vírus de computador." O Google, dono do Orkut, agiu logo e, por volta das 4h do dia 19, a brecha já tinha sido solucionada. Procurada pelo Link, a empresa só enviou um comunicado. "A equipe do Orkut trabalhou até tarde da noite para corrigir a questão", diz a nota. "Esperamos que o ocorrido não tenha causado muitos inconvenientes aos usuários." Inconveniente é o que Lacerda não queria causar, diz. A idéia, no começo, era aparecer para o mundo. Estudante de Mecânica de Precisão na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), ele conta que um de seus hobbies é programar. "Comecei em 2003, quando aprendi fazer páginas na web", diz. "No fim de 2005, fui participar de comunidades do Orkut sobre o tema e aprendi a fazer códigos". Nessa época, conta, Lacerda tinha uma "mente perversa". "Queria era aprender a programar para roubar comunidades grandes do Orkut". Tanto que, no final de 2006, ele descobriu uma falha do Orkut e tratou de fazer um código que permitia roubar perfis e comunidades. "Passei para outros programadores. Muitos usaram para roubar perfis e comunidades de ‘justiceiros’ (membros que denunciam crimes no Orkut)." Hoje, porém, Lacerda se diz "regenerado". "Não sou mais perverso. Parei de procurar falhas no Orkut. Se quisesse, com o ‘vírus do Orkut’, poderia roubar comunidades e perfis, mas isso não me interessa mais." Então, por que o último ataque? "Montei um blog, o CTRL+C (www.ctrl-copy.blogspot.com), e queria divulgá-lo. Como descobri sem querer a falha, pensei, primeiro, em fazer um código que se espalhasse rapidamente com: ‘Visite CTRL+C que é legal’. Daí viria um link para o blog." Os amigos blogueiros, no entanto, o desencorajaram. "Eles me disseram que seria publicidade negativa", conta. "Mesmo assim, fiz um código para saber como seria se tivesse divulgado o blog. E coloquei votos de feliz natal e feliz 2008 pois achei simpático desejar isso às pessoas." À princípio, Lacerda não queria que soubessem que foi ele quem criou o código. Mas não deu certo. Blogueiros e orkuteiros o rastrearam. Primeiro, encontraram o perfil verdadeiro – a comunidade "Infectados pelo vírus do Orkut" pertencia a um perfil falso –, depois acharam o blog e, no dia 19, todo mundo já sabia quem era o culpado. "Resolvi, então, postar no meu blog o que estava acontecendo. As pessoas achavam que iriam perder seus perfis no Orkut." Centenas de posts "linkaram" o blog de Lacerda (veja mais ao lado) e o vírus saiu em sites de tecnologia. E, daí, mesmo sem querer, ele conquistou a tão sonhada fama. Sua audiência dobrou. "Mas acho que, se tivesse colocado o meu primeiro plano em ação, de divulgar o blog, teria tido mais acessos." Como nos filmes moralistas de Hollywood em que o vilão sempre se dá mal, Lacerda não teve final feliz. Suas duas contas do Google foram deletadas pela empresa. Ou seja, além de perder seus perfis no Okut (o real e o falso), ficou sem seu e-mail e, pior, o acesso ao seu blog, que queria divulgar para tornar famoso. "Já mandei um e-mail para o Blogger (do Google) para ver se consigo reaver o meu blog." Agora, irá aproveitar a fama para montar um novo blog? "Vou montar outro, mas não sei se a fama irá ajudar, pois será em outro endereço." E desistirá dos códigos para o Orkut? "Todo fim de ano faço uma ‘traquinagem’ no site. Quem sabe em dezembro não tento alguma coisa para divulgar o meu novo blog...", ameaça.