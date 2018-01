‘Eu posso anunciar no seu celular?’

Ninguém gostaria de receber propaganda pelo celular. Mas e se em troca você pudesse participar de sorteios, promoções ou até ganhasse direito a mandar mensagem de texto (SMS) sem pagar nada? Laura Marriott quer convencer de que estratégias assim são excelentes formas de atingir os consumidores. Ela é presidente da Mobile Marketing Association (MMA), uma organização sobre propaganda no celular que reúne anunciantes, operadoras e agências de publicidade em todo mundo e acaba de se estabelecer no Brasil. Marriott esteve em São Paulo semana passada e contou ao Link como o seu celular pode se tornar a "alma do negócio". Quais são os tipos de campanhas para celular? Como funcionam? Os principais são anúncios dentro de mensagens de texto, de sites para celular e de softwares, games e vídeos. Mas a gravação de voz é outra maneira popular. Artistas e personagens de TV famosos gravam um recado como se estivessem falando no telefone e as pessoas digitam um número de um amigo ou parente que recebe a ligação gravada. Podem ser recados de aniversário... A marca aparece no final. Anúncios enviados por Bluetooth também (conexão sem fio entre equipamentos eletrônicos)? Não concordamos com anúncios que não foram solicitados. Ninguém gosta e o anunciante fica malvisto. As campanhas por Bluetooth atuais ainda são empurradas. Mas vamos criar regras para o Bluetooth e garantir uma experiência positiva dos consumidores. No Brasil é comum receber mensagens de texto com anúncios principalmente das operadoras. Sério? E não tem como cancelar? É para isso que nós queremos ajudar, vamos estabelecer todas essas regras. A boa notícia é que todas empresas estão abertas a conhecê-las. Quais regras são essas? São regras que definem como as pessoas recebem as propagandas, se elas vão fazer isso de forma voluntária e como poderão optar por não recebê-las. Além disso também há regulamentações sobre a distribuição de conteúdos gratuitos junto com o anúncio. Queremos criar um termo de conduta para o Brasil. As operadoras já se mostraram dispostas a isso para proteger a privacidade dos consumidores. Já temos um conjunto de regras usadas globalmente e esperamos que as operadoras e a indústria como um todo na América Latina as adotem. Qual país, que não tinha regras, serve de exemplo para o Brasil? A Turquia. Hoje cada operadora de lá faz questão de que os anunciantes façam parte da MMA para garantir que as regras estão sendo seguidas. Qual é a vantagem de anunciar pelo celular? A diferença é que em outros meios há pouco envolvimento dos consumidores. Nos celulares existe um diálogo, você consegue criar uma comunicação direta com clientes. É um poder que nenhum outro meio tem. Hoje as peças publicitárias precisam interagir umas com as outras e o celular atua nesse papel. É possível trazer os consumidores para os celulares usando propagandas em jornais, TV, painéis em aeroportos. Você leva a interação e – eu adoro essa parte – revitaliza os meios mortos, passivos. Uma pessoa vê um painel publicitário e pensa: "Olha só o que eu posso ganhar se enviar esse código pelo celular". Um painel que normalmente passaria despercebido. Com o celular, a campanha continua. Por que alguém pararia o que está fazendo para mandar um código por SMS? Fala-se muito no "tempo morto" das pessoas durante o dia, por exemplo, esperando o ônibus, o avião, dentro do táxi, etc. Campanhas que utilizam esses momentos são as melhores porque todo mundo precisa de um passatempo nessas horas.