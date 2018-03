'Eu prefiro morar aqui', diz S. a peritos

O advogado de Lins e Silva, Sérgio Tostes, acha que o depoimento do menino foi fundamental. ?Ele não deixou margem de dúvida de que o interesse dele é ficar no Brasil, onde está totalmente acostumado e familiarizado. Ele dizer que quer ficar no Brasil tem um peso muito grande?, acredita. O advogado de Goldman no Brasil, Ricardo Zamariola, se recusou a comentar o depoimento. ?Para preservar a criança?, disse. As duas partes envolvidas ensaiaram um acordo, mas as conversas não foram adiante.

S.R.G. viveu em New Jersey, nos EUA, com o pai e a mãe, Bruna Bianchi, até 2004. Segundo a família dela, os dois não tinham um casamento feliz. Há quatro anos, quando veio ao País, Bruna acabou ficando e conseguiu aqui a guarda do filho. Goldman pediu o cumprimento da Convenção de Haia, que determina que a guarda seja decidida no país onde a criança residia. Mas teve o pedido negado no Brasil. Em agosto do ano passado, já casada com Lins e Silva, Bruna deu à luz uma menina, mas morreu no parto. Lins e Silva conseguiu a guarda de S.R.G., mas o caso virou assunto diplomático e até foi discutido entre os presidentes Lula e Obama. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.