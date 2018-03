EUA acertam míssil contra satélite defeituoso

Autoridades americanas disseram ter acertado com um míssil um satélite espião defeituoso que orbitava 210 km quilômetros acima do Oceano Pacífico. Segundo o Pentágono, o satélite USA 193 perdeu controle pouco depois de seu lançamento, em 2006, e carregava combustível tóxico que poderia ser liberado em uma grande área, colocando em risco a vida de humanos. Veja também: China pede informações sobre destruição de satélite espião China teme destroços de satélite e decreta estado de alerta Nesta quinta-feira, 21, os militares revelarão se atingiram o tanque de combustível abastecido com cerca de 450 kg de hidrazina, que poderia sobreviver intacto à reentrada na atmosfera. Espera-se que mais da metade dos destroços caiam na Terra em até 15 horas após a colisão, com o restante tardando até 40 dias para voltar ao planeta. A China acusou os Estados Unidos de praticar uma política de dois pesos e duas medidas por ter criticado um teste semelhante feito pelos chineses no ano passado. Na época, um míssil balístico terra-ar de médio alcance atingiu um satélite meteorológico obsoleto, sublinhando o avanço do poderio militar chinês. O governo chinês pediu esclarecimentos aos americanos e disse estar preocupado com o impacto de uma ação dos Estados Unidos sobre a segurança de outros países e do espaço. A Rússia criticou a operação, que considerou um pretexto para os Estados Unidos testarem armas de defesa anti-satélite, em resposta à demonstração feita pela China no ano passado. O Ministério do Exterior russo argumentou que outros satélites já se chocaram contra a Terra no passado sem que isso significasse "medidas extraordinárias". O armamento utilizado na operação faz parte do sistema de defesa anti-satélite americano. Míssil numa agulha O correspondente da BBC em Washington Jonathan Beale ressaltou o caráter ambicioso da operação da madrugada desta quinta-feira, descrevendo-a como "tentar passar um míssil por uma agulha". Os militares tiveram uma janela de apenas dez segundos para atingir a sonda, a partir do navio de combate USS Lake Erie, estacionado na costa oeste do Havaí. Segundo o correspondente da BBC, o míssil SM-3 e o satélite viajavam a uma velocidade combinada de 35 mil km/h. "Quanto menor os destroços, mais chances eles terão de serem consumidos (na reentrada)", disse à BBC o especialista Richard Crowther, do instituto britânico de pesquisas Science and Technology Facilities Council (STFC). Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.